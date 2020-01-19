У Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і американця Дональда Серроне

Бій не тривав довго. Уже в першому раунді Конор налетів на американця і обрушив серію нищівних ударів. Після хай-кіка в щелепу Серроне загубився і Макгрегору залишилося тільки добити «ковбоя». Нокаут! Бій тривав 40 секунд. Феноменальне повернення Макгрегора!

Це був перший бій Конора в клітці після поразки від Хабіба. Нагадаємо, що ірландець тоді був дискваліфікований і більше року не виходив в Октагон.

Перед боєм з Серроне Макгрегор заявив, що хоче зустрітися з колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі Тоні Фергюсоном. «Як би не закінчилася цей поєдинок мені б хотілося зустрітися і з Хабібом Нурмагомедовим, і Тоні Фергюсоном. У мене була своя історія з Тоні, ми управляли його кар'єрою в рамках співпраці з компанією Paradigm. І знаєте, після того, як я пішов, він залишився в порядку», - сказав Макгрегор.

Варто зазначити, що Тоні Фергюсон, в минулому своєму бою, перемагав технічним нокаутом сьогоднішнього суперника Конора Дональда Серроне. 35-річний боєць ММА провів в клітці 28 боїв, зазнавши при цьому 3 поразки. Наступний свій бій американець повинен провести 18 квітня в Нью-Йорку проти Хабіба Нурмагомедова.

Так що, цілком ймовірно, що Макгрегор в наступному поєдинку вийде в октагон проти переможця цієї пари. Також ірландець заявляв, що хоче стати чемпіоном світу по боксу. Конор вже зробив пропозицію легендарному філіппінцю Менні Пакьяо. Чемпіон з боксу ще не дав свою відповідь.

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