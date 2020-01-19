В Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и американца Дональда Серроне

Бой не продлился долго. Уже в первом раунде Конор налетел на американца и обрушил серию сокрушительных ударов. После хай-кика в челюсть Серроне потерялся и Макгрегору осталось только добить «ковбоя». Нокаут! Бой продлился 40 секунд. Феноменальное возвращение Макгрегора!

Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.

Перед боем с Серроне Макгрегор заявил, что хочет встретиться с бывшим временным чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном. «Как бы не закончился этот поединок мне бы хотелось встретиться и с Хабибом Нурмагомедовым, и Тони Фергюсоном. У меня была своя история с Тони, мы управляли его карьерой в рамках сотрудничества с компанией Paradigm. И знаете, после того как я ушел, он остался в порядке», - сказал Макгрегор.

Стоит отметить, что Тони Фергюсон, в прошлом своем бою, побеждал техническим нокаутом сегодняшнего соперника Конора Дональда Серроне. 35-летний боец ММА провел в клетке 28 боев, потерпев при этом 3 поражения. Следующий свой бой американец должен провести 18 апреля в Нью-Йорке против Хабиба Нурмагомедова.

Так что, вполне вероятно, что Макгрегор в следующем поединке выйдет в октагон против победителя этой пары. Также ирландец заявлял, что хочет стать чемпионом мира по боксу. Конор уже сделал предложение легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо. Чемпион по боксу еще не дал свой ответ.

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