Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук отримав травму ахіллового сухожилля. За повідомленнями лікарів бельгійського клубу, відновлення може зайняти від двох до трьох місяців

Головний тренер Гента Йонс Торуп сподівається, що українець зможе відновитися до матчів плей-офф чемпіонату Бельгії. Українець довгий час страждав від болів в ахілловому сухожиллі, і керівництво бельгійського клубу прийняло рішення зробити операцію. В останньому матчі своєї команди проти Мускрона Яремчук участі не брав.

Раніше Politekа повідомляла, що авторитетне бельгійське видання повідомило, яку вартість потрібно заплатити бельгійському Гент, щоб отримати українця Романа Яремчука.

Нещодавно Гент придбав нападника Андерсона Ніангбо, що може серйозно вплинути на ігровий час інших форвардів команди. У плани головного тренера не входить Жан-Люк Домпу. У гравця влітку закінчується контракт, і клуб готовий з ним розлучитися вже в січні. А ось на Романа Яремчука наставник розраховує. Більш того, з українцем готові розпрощатися тільки влітку за суму не менше 15 млн євро, повідомляє voetbalbelgie.bе.

Яремчук перейшов в Гент з Динамо влітку 2017 року підписав 4-річний контракт. В основі киян форвард не зміг закріпитися, граючи в оренді і дублі. У Бельгії Яремчук став основним форвардом своєї команди і стабільно викликається в збірну України, де також є основним форвардом. У поточному сезоні у футболіста 17 забитих м'ячів за Гент. Він є найкращим бомбардиром команди. На даний момент клуб українця займає 3 місце в чемпіонаті Бельгії.

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Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.