Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук получил травму ахиллова сухожилия. По сообщениям врачей бельгийского клуба, восстановление может занять от двух до трех месяцев

Главный тренер Гента Йонс Торуп надеется, что украинец сможет восстановиться к матчам плей-офф чемпионата Бельгии. Украинец долгое время мучился с ахиллом и руководство бельгийского клуба приняло решение сделать операцию. В последнем матче своей команды против Мускрона Яремчук участия не принимал.

Ранее Politekа сообщала, что авторитетное бельгийское издание сообщило, какую стоимость нужно заплатить бельгийскому Генту, чтобы заполучить украинца Романа Яремчука.

Недавно Гент приобрел нападающего Андерсона Ниангбо, что может серьезно повлиять на игровое время остальных форвардов команды. В планы главного тренера не входит Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. А вот на Романа Яремчука наставник рассчитывает. Более того, с украинцем готовы распрощаться только летом за сумму не менее 15 млн евро, сообщает voetbalbelgie.bе.

Яремчук перешел в Гент из Динамо летом 2017 года подписав 4-летний контракт. В основе киевлян форвард не смог закрепиться, играя в арендах и дубле. В Бельгии Яремчук стал основным форвардом своей команды и стабильно вызывается в сборную Украины, где также является основным форвардом. В текущем сезоне у футболиста 17 забитых мячей за Гент. Он является лучшим бомбардиром команды. На данный момент клуб украинца занимает 3 место в чемпионате Бельгии.

Politeka сообщала, что капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо".

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