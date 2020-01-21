Президент UFC Дана Уайт повідомив, що поєдинок Конора Макгрегора проти Хабіба Нурмагомедова відбудеться, це лише справа часу

В інтерв'ю порталу MMAJunkie Уайт заявив, що бійці ненавидять один одного і хочуть побитися вдруге. «Хто вам розповів, що Хабіб не хоче битися з Конором? Він ніколи не відмовлявся від поєдинків. Це не в його стилі. Хабіб ненавидить Макгрегора, а Макгрегор ненавидить Хабіба. Всі обговорюють те, наскільки багатий Конор. Повірте, Хабіб теж не бідний. У нього є великі гроші, якщо конкретно більше 50 мільйонів доларів», - сказав Уайт.

Крім цього, функціонер зазначив можливість поєдинків Мейвезера проти зірок ММА. «Ми нещодавно спілкувалися з Флойдом. Скоро ми щось влаштуємо. Нещодавно побився Макгрегор, навесні бій проведе Хабіб. У ММА і так багато подій. Але Флойд є в наших планах, а ми в планах Флойда. Так що в цьому році ми зробимо що-небудь спільне», - заявив Дана Уайт.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне. «Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцеві в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда. Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків.

Це був перший бій Конора в клітці після поразки від Хабіба. Нагадаємо, що ірландець тоді був дискваліфікований і більше року не виходив в Октагон.

Варто відзначити, що президент UFC Дана Уайт заявив, що якщо Макгрегор переможе Серроне, то він дасть ірландцеві провести матч-реванш з Хабібом.

Бій Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона відбудеться в квітні цього року в Лас-Вегасі. В останньому своєму бою росіянин достроково переміг Конора Макгрегора.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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