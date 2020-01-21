Президент UFC Дана Уайт сообщил, что поединок Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова состоится, это лишь дело времени

В интервью порталу MMAJunkie Уайт заявил, что бойцы ненавидят друг друга и хотят подраться во второй раз. «Кто вам сказал, что Хабиб не хочет драться с Конором? Он никогда не отказывался от поединков. Это не в его стиле. Хабиб ненавидит Макгрегора, а Макгрегор ненавидит Хабиба. Все обсуждают то, насколько богат Конор. Поверьте, Хабиб тоже не беден. У него есть большие деньги, если конкретно больше 50 миллионов долларов», - сказал Уайт.

Кроме этого, функционер отметил возможность поединков Мейвезера против звезд ММА. «Мы недавно общались с Флойдом. Скоро мы что-то устроим. Недавно подрался Макгрегор, весной бой проведет Хабиб. В ММА и так много событий. Но Флойд есть в наших планах, а мы в планах Флойда. Так что в этом году мы сделаем что-нибудь совместное», - заявил Дана Уайт.

Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне. «Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда. Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.

Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.

Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт заявил, что если Макгрегор победит Серроне, то он даст ирландцу провести матч-реванш с Хабибом.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона состоится в апреле этого года в Лас-Вегасе. В последнем своем бою россиянин досрочно победил Конора Макгрегора.

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