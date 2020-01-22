Американський боєць ММА Дональд Серроне може пропустити близько півроку

Як повідомляє MMA Junkie, Серроне отримав множинні травми в бою проти Конора Макгрегора, включаючи перелом носа і легкий перелом очної орбіти. Лікування бійця може зайняти тривалий період. Атлетична комісія штату Невада випустила медичну заяву, згідно з якою боєць відсторонений від змагань, як мінімум до 18 лютого. Після додаткового обстеження карантин Серроне може бути продовжений до півроку.

В цілому, 36-річний американський боєць здобув 36 перемог і зазнав 14 поразок на турнірах ММА.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків. Загальний заробіток ірландського бійця склав 78 мільйонів доларів. Як повідомляє авторитетне видання Lad Bible, Макгрегор заробив майже 2 мільйонів доларів за кожну секунду бою з Дональдом Серроне. Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів, а більшу частину суми він заробив від продажу переглядів бою і рекламі.

Після бою з Серроне Конор шанобливо висловився про бабусю американського бійця, яка присутня на всіх поєдинках онука. «Вона просто феноменальна жінка, ця леді. Вона була на арені з першого бою і до нашого з Дональдом. Навіть після того, як я переміг її онука, вона підійшла до мене і проявила до мене повагу. Я у відповідь проявив свою. Було здорово нарешті зустрітися з нею», - наводить слова спортсмена MMA Junkie.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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