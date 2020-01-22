Американский боец ММА Дональд Серроне может пропустить около полугода

Как сообщает MMA Junkie, Серроне получил множественные травмы в бою против Конора Макгрегора, включая перелом носа и легкий перелом глазной орбиты. Лечение бойца может занять длительный период. Атлетическая комиссия штата Невада выпустила медицинское заявление, где указано, что боец отстранен от соревнований, как минимум до 18 февраля. После дополнительного обследования отстранение Серроне может продлиться до полугода.

В общей сложности, 36 летний американский боец одержал 36 побед и потерпел 14 поражений на турнирах ММА.

Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов. Общий заработок ирландского бойца составил 78 миллионов долларов. Как сообщает авторитетное издание Lad Bible, Макгрегор заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Дональдом Серроне. Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов, а большую часть суммы он заработал от продажи просмотров боя и рекламе.

После боя с Серроне Конор уважительно высказался о бабушке американского бойца, которая присутствует на всех поединках внука. «Она просто феноменальная женщина, эта леди. Она была на арене с первого боя и до нашего с Дональдом. Даже после того, как я победил её внука, она подошла ко мне и проявила ко мне уважение. Я в ответ проявил своё. Было здорово наконец встретиться с ней», - приводит слова спортсмена MMA Junkie.

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