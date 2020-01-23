Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа висловився про поєдинок Ф'юрі-Уайлдер

В інтерв'ю своїй промоутерській компанії Matchroom Boxing британець поділився думкою, як пройде бій.

«Мені важко спрогнозувати цей бій. Одні кажуть, що в першому поєдинку переміг Уайлдер, інші, що Ф'юрі. Деонтей двічі відправляв Тайсона в нокдаун, але судді зафіксували нічию. Я думаю Ф'юрі не повторить помилок у майбутньому поєдинку, і переможе рішенням суддів. Уайлдер небезпечний всі 12 раундів, його удар один з найсильніших в дивізіоні, але всі ми пам'ятаємо кращого Ф'юрі, коли він переміг Кличка – одного з найкращих супертяжів в історії. Тоді він пробивав і грамотно рухався на ризі. Це був найкращий поєдинок. Якщо він це повторить, то стане новим чемпіоном світу в «королівському дивізіоні», - заявив Джошуа.

Наступний свій бій Ф'юрі проведе з Деонтеєм Вайлдером. Матч-реванш відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Нещодавно Politeka повідомляла, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю заявив, що йому не цікавий бій з Олександром Усіком. Як передає портал BoxingNews24, Ф'юрі сказав, що Усик – маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи.

«Усика немає в списку боксерів, з якими я хочу побитися. Він ніхто (ноунейм). Я не зароблю грошей в бою з ним. Для чого мені з ним битися? Він маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи. Я хочу великих боїв, а цей бій ніколи не стане таким. Усик може бути великою зіркою в Україні, а на заході він є іноземцем. Чемпіон у суперважкій вазі має бути з США або Великобританії. На Заході не цікавляться українцем», - заявив Ф'юрі.

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