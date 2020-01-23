Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке Фьюри-Уайлдер

В интервью своей промоутерской компании Matchroom Boxing британец поделился мнением, как пройдёт бой.

«Мне тяжело спрогнозировать этот бой. Одни говорят, что в первом поединке победил Уайлдер, другие, что Фьюри. Деонтей дважды отправлял Тайсона в нокдаун, но судьи зафиксировали ничью. Я думаю Фьюри не повторит ошибок в будущем поединке, и победит решением судей. Уайлдер опасен все 12 раундов, его удар один из сильнейших в дивизионе, но все мы помним лучшего Фьюри, когда он победил Кличко – одного из лучших супертяжей в истории. Тогда он пробивал и грамотно двигался на риге. Это был лучший его поединок. Если он это повторит, то станет новым чемпионом мира в «королевском дивизионе», - заявил Джошуа.

Следующий свой бой Фьюри проведет с Деонтеем Уайлдером. Матч-реванш состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Недавно Politeka сообщала, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри в интервью заявил, что ему не интересен бой с Александром Усиком. Как передает портал BoxingNews24, Фьюри сказал, что Усик – маленький супертяж, который плохо говорит по-английски.

«Усика нет в списке боксеров с которыми я хочу подраться. Он никто (ноунейм). Я не заработаю денег в бою с ним. Для чего мне с ним драться? Он маленький супертяж, который плохо говорит по-английски. Я хочу больших боев, а этот бой никогда не станет таким. Усик может быть большой звездой в Украине, но на западе он является иностранцем. Чемпион в супертяжелом весе должен быть из США или Великобритании. На Западе не интересуются украинцем», - заявил Фьюри.

Как сообщала Politeka, украинец готов повторить подвиг Усика во Всемирной боксерской суперсерии: "Я мечтаю...".

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