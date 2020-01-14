Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян може стати учасником третього сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS)

Про це він заявив Union Boxing Promotion. Організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд раніше повідомив, що турнір може пройти в чотирьох дивізіонах, в тому числі і в найлегшій вазі, де виступає Далакян. 32-річний український боксер зазначив, що готовий стати учасником WBSS, якщо вийде поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. Він сказав, що мріє проводити об'єднавчі бої. Якщо на кону турніру буде стояти титул абсолютного чемпіона світу, то він буде максимально мотивований продемонструвати свої кращі навички.

«Безумовно, моєю метою буде перемога в турнірі. Але поки я зосереджений на найближчій меті - свого вже четвертого за рахунком захисту чемпіонського титулу», - зазначив Далакян.

Захищати титул українець буде в Києві проти венесуельського боксера Хосбера Переса. Поєдинок пройде 8 лютого в КВЦ "Парковий".

Далакян провів в професіоналах 19 боїв, у всіх одержав перемоги, 14 нокаутом. Крім цього, він займає 5 позицію в рейтингу BoxRec.

Нагадаємо, що чемпіоном в першому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії в першій важкій вазі став Олександр Усик, який у фіналі переміг росіянина Мурата Гассіева. У другому сезоні в фіналі зійдуться Майріс Бріедіс і Юніер Дортікос.

Всесвітня боксерська суперсерія бере свій початок в 2017 році. Її творці Калле Зауерланд і Річард Шафер заснували призовий фонд у розмірі 50 мільйонів євро. Переможець турніру отримує 10 мільйонів євро і Кубок Мохаммеда Алі.

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