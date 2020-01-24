Тренер колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора повідомив, коли його підопічний проведе свій наступний бій

В інтерв'ю порталу Yahoo Sports Джон Кавана заявив, що довго чекати не доведеться. «Я буду дуже здивований, якщо Конор не проведе наступний поєдинок до літа. Він точно збирається побитися ще до літа», - сказав тренер ірландця.

Ця заява означає, що в своєму наступному поєдинку Макгрегор точно не зустрінеться проти переможця пари Хабіб-Фергюсон, які зійдуться в октагоні 18 квітня.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне. «Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда. Бій тривав 40 секунд.

Раніше ми писали, що менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова розповів, що його підопічний, після поєдинку з Фергюсоном в квітні, може провести бій влітку. Такий невеликий перерву Різван Магомедов пов'язує з раннім закінченням, священного для мусульман місяця Рамадана.

«Я не виключаю, що Хабіб свій бій проведе влітку. Місяць Рамадан закінчується у кінці травня, ще один місяць піде на відновлення, і можна спробувати в кінці літа провести ще один бій. Залежить від обстановки і розстановки сил у легкій вазі», - заявив менеджер «Матч ТБ».

Також батько і тренер Хабіба Абдулманап Нурмагомедов висловився про останньому поєдинку Макгрегора проти Серроне. Він не виключає можливості «договорняка». «Це був не бій, а муляж. Раніше ми бачили, як б'ється "ковбой". Просто UFC потрібно було повернути Макгрегора, а для цього потрібна його перемога. З чого ми повинні давати Конору реванш? Чемпіон може погодитися на другий поєдинок, якщо виграв невпевнено, але тут не було навіть п'яти раундів. Хабіб переміг Макгрегора закономірно», - заявив Абдулманап журналістам "Чемпіонат".

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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