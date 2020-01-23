Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова розповів, що його підопічний, після поєдинку з Фергюсоном в квітні, може провести бій влітку
Таку невелику перерву Різван Магомедов пов'язує з раннім закінченням, священного для мусульман, місяця Рамадана.
«Я не виключаю, що Хабіб свій бій проведе влітку. Місяць Рамадан закінчується у кінці травня, ще один місяць піде на відновлення, і можна спробувати в кінці літа провести ще один бій. Залежить від обстановки і розстановки сил у легкій вазі», - заявив менеджер «Матч ТБ».
Нагадаємо, раніше ми писали, що Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона UFC Хабіба, поділився думкою про поєдинок свого сина проти Тоні Фергюсона і перемоги Конора в останньому бою.
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Його слова наводить відомий портал championat.com. «Став Фергюсон сильніше? Це не має значення, головне, що Хабіб ніколи не був слабшим Тоні. Він потужніший і більше домінуючий боєць. Думаю, ми закотимо Фергюсона. Я не можу сказати, що Тоні здав за ці роки, так би він програв, але цього не траплялося», - сказав батько Хабіба.
Також він висловився про останньому поєдинку Макгрегора проти Серроне. Абдулманап не виключає можливості «договорняка». «Це був не бій, а муляж. Раніше ми бачили, як б'ється "ковбой". Просто UFC потрібно було повернути Макгрегора, а для цього потрібна його перемога. З чого ми повинні давати Конору реванш? Чемпіон може погодитися на другий поєдинок, якщо виграв невпевнено, але тут не було навіть п'яти раундів. Хабіб переміг Макгрегора закономірно», - заявив Абдулманап журналістам "Чемпіонат".
Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.
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