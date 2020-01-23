Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что его подопечный, после поединка с Фергюсоном в апреле, может провести бой летом

Такой небольшой перерыв Ризван Магомедов связывает с ранним окончанием, священного для мусульман, месяца Рамадана.

«Я не исключаю, что Хабиб свой бой проведет летом. Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, еще один месяц уйдет на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести ещё один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в лёгком весе», - заявил менеджер «Матч ТВ».

Напомним, ранее мы писали, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба, поделился мнением о поединке своего сына против Тони Фергюсона и победе Конора в последнем бою.

Его слова приводит известный портал championat.com. «Стал ли Фергюсон сильнее? Это не имеет значения, главное, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Он мощнее и более доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Я не могу сказать, что Тони сдал за эти годы, так бы он проиграл, но этого не случалось», - сказал отец Хабиба.

Также он высказался о последнем поединке Макгрегора против Серроне. Абдулманап не исключает возможности «договорняка». «Это был не бой, а муляж. Раньше мы видели, как сражается "ковбой". Просто UFC нужно было вернуть Макгрегора, а для это нужна его победа. С чего мы должны давать Конору реванш? Чемпион может согласиться на второй поединок, если выиграл неуверенно, но здесь не было даже пяти раундов. Хабиб победил Макгрегора закономерно», - заявил Абдулманап журналистам "Чемпионат".

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