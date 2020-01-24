Тренер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора сообщил, когда его подопечный проведет следующий свой бой

В интервью порталу Yahoo Sports Джон Кавана заявил, что долго ждать не придется. «Я буду очень удивлён, если Конор не проведёт следующий поединок до лета. Он определённо собирается подраться ещё до лета», - сказал тренер ирландца.

Это заявление означает, что в своем следующем поединке Макгрегор точно не встретится против победителя пары Хабиб-Фергюсон, которые сойдутся в октагоне 18 апреля.

Напоминаем, что 18 января в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне. «Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда. Бой продлился 40 секунд.

Ранее мы писали, что менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что его подопечный, после поединка с Фергюсоном в апреле, может провести бой летом. Такой небольшой перерыв Ризван Магомедов связывает с ранним окончанием, священного для мусульман, месяца Рамадана.

«Я не исключаю, что Хабиб свой бой проведет летом. Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, еще один месяц уйдет на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести ещё один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в лёгком весе», - заявил менеджер «Матч ТВ».

Также отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов высказался о последнем поединке Макгрегора против Серроне. Он не исключает возможности «договорняка». «Это был не бой, а муляж. Раньше мы видели, как сражается "ковбой". Просто UFC нужно было вернуть Макгрегора, а для это нужна его победа. С чего мы должны давать Конору реванш? Чемпион может согласиться на второй поединок, если выиграл неуверенно, но здесь не было даже пяти раундов. Хабиб победил Макгрегора закономерно», - заявил Абдулманап журналистам "Чемпионат".

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