Український боксер, обов'язковий претендент на чемпіонський бій по лінії WBC в напівсередній вазі, Віктор Постол висловився про скасування бою в Китаї

Український середньоваговик повинен був боксувати, 2 лютого в китайському Хайкоу, з чемпіоном світу американцем Хосе Раміресом. Чемпіонський бій скасували за рішенням промоутерської компанії Top Rank. Причина – спалах смертельного коронавіруса в Китаї.

Постол в своєму Instagram висловив жаль, що бій перенесли, і він з нетерпінням чекає на дату та місце майбутнього поєдинку. «Мій бій проти Хосе Карлоса Раміреса за титули чемпіона світу WBC і WBO перенесений із-за спалаху вірусу в Китаї. Я провів відмінний тренувальний табір і перебуваю в прекрасній формі. Дуже шкода, що 2 лютого цей бій не відбудеться. Я хочу подякувати свїй команді за мою підготовку. Чекаю з нетерпінням на нову дату і місце бою. Дякую всім за підтримку!», - заявив Віктор Постол. Судячи з фото Віктор знаходиться у відмінній формі. На його тілі суцільні м'язи і немає жодної жирової прошарки.

Підписники боксера жалкують, що бій перенесли і висловлюються на підтримку українця: «Підготувався капітально. Удачі Вітя!», «Машина. Дуже крутий», «Дуже шкода, сподіваюся, що вдасться не розгубити форму, а може зробити ще краще. Удачі!», «Все на краще, головне тримати форму або поліпшити, цей бій хороший шанс повернутися! Удачі!», «А варіант розминочного бою, в якому-небудь з вечорів Боксу, можливий? Або ризик травми не варто перспективи титульного бою?».

Суперник Постола, чемпіон світу за версією WBC і WBO Хосе Карлос Рамірес, також висловився про скасування бою. «Бій проти Постола відбудеться, просто в іншому місці (в США) і в інший час», - заявив він.

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