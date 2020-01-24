Украинский боксер, обязательный претендент на чемпионский бой по линии WBC в полусреднем весе, Виктор Постол высказался об отмене его боя в Китае

Укранский средневес должен был боксировать, 2 февраля в китайском Хайкоу, с чемпионом мира американцем Хосе Рамиресом. Чемпионский бой отменили по решению промоутерской компании Top Rank. Причина – вспышка смертельного коронавируса в Китае.

Постол в своем Instagram выразил сожаление, что бой перенесли, и он с нетерпением ждет дату и место будущего поединка. «Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесён из-за вспышки вируса в Китае. Я провёл отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку!», - заявил Виктор Постол. Судя по фото Виктор находится в отличной форме. На его теле сплошные мышцы и нет ни одной жировой прослойки.

Подписчики боксера сожалеют, что бой перенесли и высказываются в поддержку украинца: «Подготовился капитально. Удачи Витя!», «Машина. Очень крутой», «Очень жаль, надеюсь, что удастся не растерять форму, а может сделать ещё лучше. Удачи!», «Все к лучшему, главное форму держать или улучшить, этот бой хороший шанс вернуться! Удачи!», «А вариант разминочного боя, в каком-нибудь из вечеров Бокса, возможен? Или риск травмы не стоит перспективы титульного боя?».

Соперник Постола, чемпион мира по версии WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес, также высказался об отмене боя. «Бой против Постола состоится, просто в другом месте (в США) и в другое время», - заявил он.

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