Український боксер Іван Редкач проводив, можливо, головний бій у своїй кар'єрі

На арені Barclays Center в Брукліні, 26 січня, українець протистояв американця Денні Гарсії. Їх поєдинок був за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі. В першій половині бою Редкач діяв більш агресивно, викидаючи силові удари, але потрясти Гарсію так і не зумів. Починаючи з 6-го раунду, американець прибрав ініціативу до своїх рук. У підсумку перемога визначилася суддівськими записками. Всі судді віддали перемогу американцю: 118-110, 117-111, 117-111.

У 10-му раунді стався кумедний епізод. Редкач вкусив Гарсію між плечем і шиєю, надалі їх розборонив рефері поєдинку.

Після бою американець прокоментував цей інцидент. «Перед тим, як вкусити мене, Редкач сказав: «Майк Тайсон». Мене вперше вкусили в бою, я навіть подумав, що, можливо, доведеться накладати шви, але обійшлося. Я сказав про це рефері», - заявив Гарсія.

Іван в боргу не залишився. «Відео тижня. Татів синочок, очі такі. Какати хочеш? Або в ринг давно не виходив?» — написав у своїй соціальній мережі Редкач.

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Муай-тай або Тайський бокс вважається одним з найжорсткіших видів контактних єдиноборств. Боєць, даного виду єдиноборств, працює не тільки кулаками або ступнями. На ближніх дистанціях йдуть у бій лікті і передпліччя, коліна і гомілки.

Двобої проходять під запальну музику, в основному під ритмічні барабанні звуки в живому виконанні. Тайський бокс набув популярності ще в середні століття, але популярним став у другій половині ХХ століття.

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