Украинский боксер Иван Редкач проводил, возможно, главный бой в своей карьере

На арене Barclays Center в Бруклине, 26 января, украинец противостоял американцу Дэнни Гарсии. Их поединок был за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. В первой половине боя Редкач действовал более агрессивно, выбрасывая силовые удары, но потрясти Гарсию так и не сумел. Начиная с 6-го раунда, американец прибрал инициативу к своим рукам. В итоге победа определилась судейскими записками. Все судьи отдали победу американцу: 118-110, 117-111, 117-111.

В 10-м раунде случился забавный эпизод. Редкач укусил Гарсию между плечом и шеей, в последствии их разнял рефери поединка.

После боя американец прокомментировал данный инцидент. «Перед тем, как укусить меня, Редкач сказал: «Майк Тайсон». Меня впервые укусили в бою, я даже подумал, что возможно придется накладывать швы, но обошлось. Я сказал об этом рефери», - заявил Гарсия.

Иван в долгу не остался. «Видео недели. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?» — написал в своей социальной сети Редкач.

Ранее мы писали, как украинский боец Муай-тай Сергей Мавлютов добыл яркую победу на турнире в России. Украинский боец победил эстонского соперника Яна Беляева. Для победы нашему соотечественнику хватило одного удара. Угол оппонента решил сразу же прекратить поединок. Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит: «Топовый удар от украинца. Вытянул соперника на себя и закончил точным попаданием с левой».

Муай-тай или Тайский бокс считается одним из самых жестких видов контактных единоборств. Боец, данного вида единоборств, работает не только кулаками или ступнями. На ближних дистанциях идут в бой локти и предплечья, колени и голени.

Двобои проходят под зажигнательную музыку, в основном под ритмичные барабанные звуки в живом исполнении. Тайский бокс приобрел популярность еще в средние века, но популярным стал во второй половине ХХ века.