Відомий промоутер Боб Арум назвав боксерів, які, на його думку, повинні називатися найкращими боксерами світу незалежно від вагової категорії

У своєму виборі Арум не здивував, відвівши велику кількість місць боксерам, які знаходяться в його промоутерській організації Top Rank.

«Ломаченко, Спенс, Інуе і Кроуфорд повинні бути в цьому списку. У перспективі, там також може бути, переможець бою Рамірес - Джош Тейлор. Канело, безумовно, заслуговує знаходитися поряд з цими боксерами. Він чудовий боєць і у нього приголомшливий рекорд проти топових боксерів. Тому, якщо ми розмірковуємо про кращих в "pound-for-pound", то Сауль зобов'язаний тут бути. До нього немає питань», - приводить слова Арума портал fightnews.

Аналогічний рейтинг від ESPN очолює Василь Ломаченко. У рейтингу журналу The Ring перше місце займає Сауль Альварес.

Варто відзначити, що Усик потрапив в топ рейтингів WBA, WBC, IBF і WBO. Організації опублікували оновлені рейтинги. Олександр Усик, який встиг провести лише один бій у надважкій вазі знаходиться в топі рейтингів всіх організацій. За версією WBO Усик знаходиться на першому місці і є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. У рейтингу WBA і WBC українець займає друге місце, його випереджають Тревор Брайан і Тайсон Ф'юрі. Найнижчу позицію Усик займає в рейтингу IBF, там українець шостий у списку. Першу позицію IBF окупував болгарин Кубрат Пулєв.

Нагадаємо, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як його ще називають «королівський дивізіон». Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Візерспуна.

Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO.