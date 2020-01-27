Известный промоутер Боб Арум назвал боксеров, которые, по его мнению, должны называться лучшими боксерами мира в независимости от весовой категории

В своем выборе Арум не удивил, отведя большое количество мест боксерам, которые находятся в его промоутерской организации Top Rank.

«Ломаченко, Спенс, Инуэ и Кроуфорд должны быть в этом списке. В перспективе, там также может быть, победитель боя Рамирес - Джош Тейлор. Канело, безусловно, заслуживает находиться рядом с этими боксерами. Он великолепный боец и у него потрясающий рекорд против топовых боксеров. Поэтому, если мы рассуждаем о лучших в "pound-for-pound", то Сауль обязан здесь быть. К нему нету вопросов», - приводит слова Арума портал fightnews.

Аналогичный рейтинг от ESPN возглавляет Василий Ломаченко. В рейтинге журнала The Ring первое место занимает Сауль Альварес.

Стоит отметить, что Усик попал в топ рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Организации опубликовали обновленные рейтинги. Александр Усик, который успел провести всего лишь один бой в супертяжах находится в топе рейтингов всех организаций. По версии WBO Усик находится на первом месте и является обязательным претендентом на чемпионский бой с Энтони Джошуа. В рейтинге WBA и WBC украинец занимает второе место, его опережают Тревор Брайан и Тайсон Фьюри. Самую низкую позицию Усик занимает в рейтинге IBF, там украинец шестой в списке. Первую позицию IBF оккупировал болгарин Кубрат Пулев.

Напомним, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион». Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна.

После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO.

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