"Щоб його перемогти - його треба поважати".

Тренер Хабіба Нурмагомедова поділився думкою про поєдинок свого підопічного проти Тоні Фергюсона

Хав'єр Мендес, тренер чинного чемпіона UFC у легкій вазі вважає, що Хабіб повинен поважати Тоні. Тільки так можна перемогти. «Пам'ятайте, що Хабіб – це кардіомашина. Від цього бою я чекаю війни, яка триватиме 5 раундів. Я очікую розгромної перемоги рішенням суддів. Але для цього треба ретельно підготуватися. Фергюсон – найсильніший суперник, з яким нам доведеться зіткнутися. Щоб його перемогти – його потрібно поважати, інакше ми програємо. Його кардіо дозволяє витримувати весь темп поєдинку, але і Хабіб ніколи не втомлюється», - наводить слова Мендеса портал The Body Lock.

Бій Нурмагомедов-Фергюсон відбудеться 18 квітня на турнірі UFC 249 в Брукліні.

Нагадаємо, що менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова розповів, що його підопічний, після поєдинку з Фергюсоном в квітні, може провести бій влітку. Такий невеликий перерву Різван Магомедов пов'язує з раннім закінченням, священного для мусульман місяця Рамадана.

«Я не виключаю, що Хабіб свій бій проведе влітку. Місяць Рамадан закінчується у кінці травня, ще один місяць піде на відновлення, і можна спробувати в кінці літа провести ще один бій. Залежить від обстановки і розстановки сил у легкій вазі», - заявив менеджер «Матч ТБ».

Крім цього, Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона UFC Хабіба, поділився думкою про поєдинок свого сина проти Тоні Фергюсона.

«Став Фергюсон сильніше? Це не має значення, головне, що Хабіб ніколи не був слабшим Тоні. Він потужніший і більше домінуючий боєць. Думаю, ми закотимо Фергюсона. Я не можу сказати, що Тоні здав за ці роки, так би він програв, але цього не траплялося», - сказав батько Хабіба.

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