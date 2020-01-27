"Чтобы его победить - его нужно уважать".

Тренер Хабиба Нурмагомедова поделился мнением о поединке своего подопечного против Тони Фергюсона

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе считает, что Хабиб должен уважать Тони. Только так возможно победить. «Помните, что Хабиб – это кардиомашина. От этого боя я жду войны, которая продлится 5 раундов. Я ожидаю разгромной победы решением судей. Но для этого на нужно тщательно подготовиться. Фергюсон – самый сильный соперник, с которым нам придется столкнуться. Чтобы его победить – его нужно уважать, иначе мы проиграем. Его кардио позволяет выдерживать весь темп поединка, но и Хабиб никогда не устает», - приводит слова Мендеса портал The Body Lock.

Бой Нурмагомедов-Фергюсон состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.

Напомним, что менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что его подопечный, после поединка с Фергюсоном в апреле, может провести бой летом. Такой небольшой перерыв Ризван Магомедов связывает с ранним окончанием, священного для мусульман, месяца Рамадана.

«Я не исключаю, что Хабиб свой бой проведет летом. Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, еще один месяц уйдет на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести ещё один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в лёгком весе», - заявил менеджер «Матч ТВ».

Кроме этого, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба, поделился мнением о поединке своего сына против Тони Фергюсона.

«Стал ли Фергюсон сильнее? Это не имеет значения, главное, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Он мощнее и более доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Я не могу сказать, что Тони сдал за эти годы, так бы он проиграл, но этого не случалось», - сказал отец Хабиба.

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