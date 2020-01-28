Видовищний дебют у змішаних єдиноборствах стався на турнірі UFC Fight Night 166 в американському містечку Роллі

В клітці зійшлися бійці напівлегкої вагової категорії бразилець Херберт Бернс і американець Нейт Ландвер. Для обох це був дебютний поєдинок на турнірі UFC. На початку бою Ландвер пішов в стрімку атаку, притиснув суперника до клітки і почав бити. Здавалося, що він легко закінчить бій перемогою, але Бернс так не вважав. У бразильця вийшло зробити відповідний контрвипад і нанести удар коліном, після чого Ландвер опинився в нокауті. Рефері поєдинку залишилося тільки зупинити бій. Відео виклав в Твіттер користувач Hinxsta.

Herbert Burns successful in his UFC debut as he KO's Nate Landwehr in the 1st. Nate always with the Kill or be Killed mentality pic.twitter.com/9JunX3Rh3F — Hinxsta (@Hinxsta) January 25, 2020

Тепер на рахунку Бернса 12 поєдинків у ММА, в яких він зазнав 2 поразки. На рахунку Ландвера 16 боїв, при трьох поразках.

Раніше ми писали, як самого товстого боксера нокаутували у другому раунді. Під час боксерського вечора в Міннеаполісі сталося забавна подія.

В одному з боксерських поєдинків в ринзі зійшлися американці Колін Сангстер і Ендрю Кейс-Аллен. Колін проводив другий бій у професійній кар'єрі, а для Ендрю – це був і зовсім дебют.

42yr old heavyweight Colin Sangster (2-0, 2 KO’s) was dropped by 412 pound heavyweight Andrew Case-Allan (0-1) in the 1st but then violently stopped Case-Allan in the 2nd for the KO-2 victory in Minneapolis, Minnesota



🎥Tony G Presents pic.twitter.com/pVpYhoFQb2 — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) January 26, 2020

Кейс-Аллен підійшов до бою в жахливій фізичній формі, і нагадував не боксера, а бійця сумо. Його вага становила 186,8 кг. Енді Руїс міг позаздрити такій масі. Бій тривав всього два раунди, за які обидва боксери встигли побувати на настилі рингу. Спочатку побував у нокдауні Сангстер, але зумів піднятися. А вже у другому раунді, Колін під звук гонгу відправив у нокаут Кейс-Аллена, і той вже встати не зміг. Рефері зафіксував нокаут.