Зрелищный дебют в смешанных единоборствах произошел на турнире UFC Fight Night 166 в американском городке Ролли
В клетке сошлись бойцы полулёгкой весовой категории бразилец Херберт Бернс и американец Нэйт Ландвер. Для обоих это был дебютный поединок на турнирах UFC. В начале боя Ландвер пошел в стремительную атаку, прижал соперника к клетке и начал избивать. Казалось, что он легко закончит сражение победой, но Бернс так не считал. У бразильца получилось сделать ответный контрвыпад и нанести удар коленом, после чего Ландвер оказался в нокауте. Рефери поединка осталось только остановить бой. Видео выложил в Твиттер пользователь Hinxsta.
Теперь на счету Бернса 12 поединков в ММА, в которых он потерпел 2 поражения. На счету Ландвера 16 боев, при трех поражениях.
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Ранее мы писали, как самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде. Во время боксерского вечера в Миннеаполисе произошло забавное событие.
В одном из боксерских поединков в ринге сошлись американцы Колин Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен. Колин проводил второй бой в профессиональной карьере, а для Эндрю – это был и вовсе дебют.
Кейс-Аллен подошел к бою в ужасной физической форме, и напоминал не боксера, а бойца сумо. Его вес составлял 186,8 кг. Энди Руис мог позавидовать такой массе. Бой продлился всего два раунда, за которые оба боксеры успели побывать на настиле ринга. Сначала в нокдауне побывал Сангстер, но сумел подняться. А уже во втором раунде, Колин под звук гонга отправил в нокаут Кейс-Аллена, и тот уже встать не смог. Рефери зафиксировал нокаут.
Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.