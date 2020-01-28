Зрелищный дебют в смешанных единоборствах произошел на турнире UFC Fight Night 166 в американском городке Ролли

В клетке сошлись бойцы полулёгкой весовой категории бразилец Херберт Бернс и американец Нэйт Ландвер. Для обоих это был дебютный поединок на турнирах UFC. В начале боя Ландвер пошел в стремительную атаку, прижал соперника к клетке и начал избивать. Казалось, что он легко закончит сражение победой, но Бернс так не считал. У бразильца получилось сделать ответный контрвыпад и нанести удар коленом, после чего Ландвер оказался в нокауте. Рефери поединка осталось только остановить бой. Видео выложил в Твиттер пользователь Hinxsta.

Herbert Burns successful in his UFC debut as he KO's Nate Landwehr in the 1st. Nate always with the Kill or be Killed mentality pic.twitter.com/9JunX3Rh3F — Hinxsta (@Hinxsta) January 25, 2020

Теперь на счету Бернса 12 поединков в ММА, в которых он потерпел 2 поражения. На счету Ландвера 16 боев, при трех поражениях.

Ранее мы писали, как самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде. Во время боксерского вечера в Миннеаполисе произошло забавное событие.

В одном из боксерских поединков в ринге сошлись американцы Колин Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен. Колин проводил второй бой в профессиональной карьере, а для Эндрю – это был и вовсе дебют.

42yr old heavyweight Colin Sangster (2-0, 2 KO’s) was dropped by 412 pound heavyweight Andrew Case-Allan (0-1) in the 1st but then violently stopped Case-Allan in the 2nd for the KO-2 victory in Minneapolis, Minnesota



🎥Tony G Presents pic.twitter.com/pVpYhoFQb2 — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) January 26, 2020

Кейс-Аллен подошел к бою в ужасной физической форме, и напоминал не боксера, а бойца сумо. Его вес составлял 186,8 кг. Энди Руис мог позавидовать такой массе. Бой продлился всего два раунда, за которые оба боксеры успели побывать на настиле ринга. Сначала в нокдауне побывал Сангстер, но сумел подняться. А уже во втором раунде, Колин под звук гонга отправил в нокаут Кейс-Аллена, и тот уже встать не смог. Рефери зафиксировал нокаут.

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