Промоутер українського боксера Едді Хірн висловився про проблемні пункти в майбутньому бою Усика
«Незабаром ми оголосимо остаточну дату поєдинку Усик-Чісора. Поки ще з датою є проблема. Бій може відбутися 28 березня на арені O2 в Лондоні або 11 квітня в Манчестері. Для нас найкращий варіант - 28 березня. Це буде великий бій. Чісора повернувся і в його таборі перебуває Девід Хей. Разом вони відмінна команда. Вони думають, що зможуть перемогти Усика, вважають, що Олександр не впорається з великими хлопцями. Усик вже бився у Великобританії. У нього одне з найбільш відомих імен в боксі. Можна з упевненістю сказати, що цей бій буде головною подією у світовому боксі. Ми дуже близькі до його організації», - цитує Хірна Sky Sports.
Раніше ми писали, що перспективний хорватський боксер кинув виклик Усику. Інтернаціональний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Філіп Хрговіч висловився про Олександра Усика та його перспективи в «королівському дивізіоні.
«Я вважаю Усика великим боксером, але він замаленький для хэвівейта. Тут боксери важче на 20-30 кг. Я вважаю, що він дав би бій Джошуа, але Ентоні дуже потужний. Він нокаутував би Усика. Що стосується мого поєдинку проти Олександра, то я размажу його. Пробач, мужик», – наводить слова Хрговича портал Трибуна.
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На професійному рингу хорват провів 10 поєдинків, у всіх здобувши перемоги, 8 з них нокаутом. В останньому бою, він переміг самого зоряного свого опонента американця Еріка Моліну. Хрговіч відправив його в нокаут у третьому раунді.
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Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.