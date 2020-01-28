Промоутер українського боксера Едді Хірн висловився про проблемні пункти в майбутньому бою Усика

«Незабаром ми оголосимо остаточну дату поєдинку Усик-Чісора. Поки ще з датою є проблема. Бій може відбутися 28 березня на арені O2 в Лондоні або 11 квітня в Манчестері. Для нас найкращий варіант - 28 березня. Це буде великий бій. Чісора повернувся і в його таборі перебуває Девід Хей. Разом вони відмінна команда. Вони думають, що зможуть перемогти Усика, вважають, що Олександр не впорається з великими хлопцями. Усик вже бився у Великобританії. У нього одне з найбільш відомих імен в боксі. Можна з упевненістю сказати, що цей бій буде головною подією у світовому боксі. Ми дуже близькі до його організації», - цитує Хірна Sky Sports.

Раніше ми писали, що перспективний хорватський боксер кинув виклик Усику. Інтернаціональний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Філіп Хрговіч висловився про Олександра Усика та його перспективи в «королівському дивізіоні.

«Я вважаю Усика великим боксером, але він замаленький для хэвівейта. Тут боксери важче на 20-30 кг. Я вважаю, що він дав би бій Джошуа, але Ентоні дуже потужний. Він нокаутував би Усика. Що стосується мого поєдинку проти Олександра, то я размажу його. Пробач, мужик», – наводить слова Хрговича портал Трибуна.

На професійному рингу хорват провів 10 поєдинків, у всіх здобувши перемоги, 8 з них нокаутом. В останньому бою, він переміг самого зоряного свого опонента американця Еріка Моліну. Хрговіч відправив його в нокаут у третьому раунді.