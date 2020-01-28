Промоутер украинского боксера Эдди Хирн высказался о проблемных пунктах в будущем бое Усика

«В скором времени мы объявим окончательную дату поединка Усик-Чисора. Пока еще с датой есть проблема. Бой может состояться 28 марта на арене O2 в Лондоне или 11 апреля в Манчестере. Для нас предпочтительный вариант - 28 марта. Это будет большой бой. Чисора вернулся и в его лагере находится Дэвид Хей. Вместе они отличная команда. Они думают, что смогут победить Усика, считают, что Александр не справиться с большими ребятами. Усик уже дрался в Великобритании. У него одно из самых известных имен в боксе. Можно с уверенностью сказать, что этот бой будет главным событием в мировом боксе. Мы очень близки к его организации», - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее мы писали, что перспективный хорватский боксер бросил вызов Усику. Интернациональный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Филип Хргович высказался об Александре Усике и его перспективах в «королевском дивизионе.

«Я считаю Усика великим боксером, но он маленький для хэвивейта. Здесь боксеры тяжелее на 20-30 кг. Я считаю, что он дал бы бой Джошуа, но Энтони слишком мощный. Он нокаутировал бы Усика. Что касается моего поединка против Александра, то я размажу его. Прости, мужик», – приводит слова Хрговича портал Трибуна.

На профессиональном ринге хорват провел 10 поединков, во всех одержав победы, 8 из них нокаутом. В последнем бою, он победил самого звездного своего оппонента американца Эрика Молину. Хргович отправил его в нокаут в третьем раунде.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".

Ранее Politeka сообщала, что Усик на камеру гневно "втоптал" критиков: "Давайте договоримся ...".