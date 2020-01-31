Колишнього суперника Макгрегора Дональда Сероне звинуватили у здачі бою проти ірландця

Словесна перепалка розгорнулася на сторінці Сероне в Instagram.

Один з його підписників в коментарях звинуватив бійця в здачі бою Макгрегору: «Після такого великого гонорару за підставний бій ти повинен жити безкоштовно довгий час».

«Ковбой» дав жорстку відповідь: «Йди до біса, придурок. Ти з ким розмовляєш?».

У перепалку підключився ще один підписник Дональда: «Живи безкоштовно і отримай гроші за нокаут».

"Після такого великого гонорару за підставний бій ти повинен жити безкоштовно довгий час", - написав один з уболівальників в коментарях до посту Серроне в Instagram.

«Ви думаєте, що це смішно? Ти думаєш, я такий чоловік, який продасть свою душу? Зроби мені послугу і відпишись від мене, якщо ти так вважаєш", - відповів своїм обвинувачам Серроне.

Нагадаємо, що свій останній бій Макгрегор провів 18 січня в Неваді на T-Mobile арені проти Дональда Сероне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Сероне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків. Загальний заробіток ірландського бійця склав 78 мільйонів доларів.

Як повідомляє авторитетне видання Lad Bible, Макгрегор заробив майже 2 мільйонів доларів за кожну секунду бою з Дональдом Серроне. Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів, а більшу частину суми він заробив від продажу переглядів бою і рекламі.