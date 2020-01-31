Бывшего соперника Макгрегора Дональда Серроне обвинили в сдаче боя против ирландца
Словесная перепалка развернулась на странице Серроне в Instagram.
Один из его подписчиков в комментариях обвинил бойца в сдаче боя Макгрегору: «После такого большого гонорара за подставной бой ты должен жить бесплатно долгое время».
«Ковбой» дал жесткий ответ: «Иди к черту, придурок. Ты с кем разговариваешь?».
В перепалку подключился еще один подписчик Дональда: «Живи бесплатно и получи деньги за нокаут».
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"После такого большого гонорара за подставной бой ты должен жить бесплатно долгое время", - написал один из болельщиков в комментариях к посту Серроне в Instagram.
«Вы думаете, это смешно? Ты думаешь, я такой человек, который продаст свою душу? Сделай мне одолжение и отпишись от меня, если ты так считаешь", - ответил своим обвинителям Серроне.
Напоминаем, что свой последний бой Макгрегор провел 18 января в Неваде на T-Mobile арене против Дональда Серроне.
«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.
Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов. Общий заработок ирландского бойца составил 78 миллионов долларов.
Как сообщает авторитетное издание Lad Bible, Макгрегор заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Дональдом Серроне. Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов, а большую часть суммы он заработал от продажи просмотров боя и рекламе.
Как сообщала Politeka, Макгрегор - Серроне: видео невероятного нокаута.
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