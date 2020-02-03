Олександр Усик прокоментував майбутній бій Уайлдер - Ф'юрі

Бій, який відбудеться через три тижні, прокоментував український боксер Олександр Усик. Він розкрив, що в першому бою не віддавав перевагу Уайлдеру. Про це він розповів російському телеканалу, пише ISport.

"З приводу другого бою Уайлдер - Ф'юрі. Я в першому бою перевагу віддавав Тайсону Ф'юрі. У другому, напевно, теж буду більше схилятися до нього. У нього набагато більше навичок, ніж у Уайлдера", – поділився український боксер.

Також він висловив думку про свого суперника Уайлдера: "Це такий непередбачуваний хлопець, який може просто вдарити в будь-який момент, як це і сталося у першому поєдинку. Ф'юрі повинен бути максимально сконцентрованим на поєдинку. Бути постійно в бою. Не намагатися пижонничать. Це бокс. Подивимося поєдинок, як там буде. Переможе найсильніший. Мені подобається спостерігати за боксом, що відбувається на рингу. Хто переможе – це вже хто більше зробив роботи, хто найбільше цього бажає. Я за бокс", – додав Олександр Усик.

Зазначимо, їх перший бій завершився внічию. Реванш проти екс-чемпіона світу Тайсона Ф'юрі відбудеться 22 лютого. За київським часом бій відбудеться 23 лютого о 06:00 ранку в неділю

Нагадаємо, що 22 лютого в матчі реванші зійдуться чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер і досі небитий британець Тайсон Ф'юрі. Пропонуємо ознайомитися з телеканалами, на яких можна буде подивитися бій

В Україні єдиним загальнодоступним каналом, який покаже пряму трансляцію поєдинку буде ХSport. Крім цього, поєдинок покажуть супутникові телеканали: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + HD France. У Росії трансляцію організовують два канали: "Матч ТВ" і "Матч! Боєць". Якщо ви знаходитесь в Казахстані, то у вас буде можливість насолодитися боєм на "Khabar TV".

Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися.

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https://youtu.be/iK_VnmWqU70