Александр Усик прокомментировал предстоящий бой Уайлдер - Фьюри

Бой, который состоится через три недели, прокомментировал украинский боксер Александр Усик. Он раскрыл, что в первом бою не отдавал свое предпочтение Уайлдеру. Об этом он рассказал российскому телеканалу, пишет ISport.

"По поводу второго боя Уайлдер - Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера", – поделился украинский боксер.

Также он высказал мнение о своем сопернике Уайлдере: "Это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке. Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит – это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс", – добавил Александр Усик.

Отметим, их первый бой завершился вничью. Реванш против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри состоится 22 февраля. По киевскому времени бой пройдет 23 февраля в 06:00 утра в воскресенье

Напомним, что 22 февраля в матче реванше сойдутся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и небитый доселе британец Тайсон Фьюри. Предлагаем ознакомиться с телеканалами, на которых можно будет посмотреть бой

В Украине единственным общедоступным каналом, который покажет прямую трансляцию поединка будет ХSport. Кроме этого, поединок покажут спутниковые телеканалы: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD. В России трансляцию организуют два канала: "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Если вы находитесь в Казахстане, то у вас будет возможность насладиться боем на "Khabar TV".

Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться.

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