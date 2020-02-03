23-річний український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Карен Чухаджян знизив статус росіянина Сергія Воробйова

Карен Чухаджян завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBA. Про це повідомляє сайт Vringe.

Так, після першого раунду, в який завершився майже рівним рахунком у обох супротивників, Карен забрав ініціативу і надалі тільки раззадоривался. Він успішно перехоплював атаки і працював під першим номером, вражаючи Воробйова серіями ударів.

Скоро з'ясувалося, що крім налагодженого джеба в арсеналі Сергія немає примітних козирів, і поєдинок все більше скидався на односторонній декласс.

Цікаво, що в підсумку, після 10-ти зіграних раундів, у одного з суддів вистачило нахабства записати в переможці Воробйова 96-95.

Однак Чухаджян отримав перемогу через набраних балів: 99-91, 96-94 — на користь Чухаджяна.

Нагадаємо, що Олександр Усик прокоментував майбутній бій Уайлдер – Ф'юрі. Він розкрив, що в першому бою не віддавав перевагу Вайлдеру. Про це він розповів російському телеканалу.

"З приводу другого бою Уайлдер - Ф'юрі. Я в першому бою перевагу віддавав Тайсону Ф'юрі. У другому, напевно, теж буду більше схилятися до нього. У нього набагато більше навичок, ніж у Вайлдера", – поділився український боксер.

"Це такий непередбачуваний хлопець, який може просто вдарити в будь-який момент, як це і сталося у першому поєдинку. Ф'юрі повинен бути максимально сконцентрованим на поєдинку. Бути постійно в бою. Не намагатися пижонничать. Це бокс. Подивимося поєдинок, як там буде. Переможе найсильніший. Мені подобається спостерігати за боксом, що відбувається на рингу. Хто переможе – це вже хто більше зробив роботи, хто найбільше цього бажає. Я за бокс", – додав Олександр Усик.

Зазначимо, їх перший бій завершився внічию. Реванш проти екс-чемпіона світу Тайсона Ф'юрі відбудеться 22 лютого. За київським часом бій відбудеться 23 лютого о 06:00 ранку в неділю.

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