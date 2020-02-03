23-летний украинский полусредневес (до 66,7 кг) Карен Чухаджян понизил статус россиянина Сергея Воробьёва

Карен Чухаджян завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA. Об этом сообщает сайт Vringe.

Так, после первого раунда, в который завершился почти равным счетом у обоих противников, Карен забрал инициативу и в дальнейшем только раззадоривался. Он успешно перехватывал атаки и работал под первым номером, поражая Воробьёва сериями ударов.

Скоро выяснилось, что кроме отлаженного джеба в арсенале Сергея нет примечательных козырей, и поединок всё больше походил на односторонний декласс.

Интересно, что в итоге, после 10-ти сыгранных раундов, у одного из судей хватило наглости записать в победители Воробьёва 96-95.

Однако Чухаджян получил победу из-за набранных балов: 99-91, 96-94 — в пользу Чухаджяна.

Напомним, что Александр Усик прокомментировал предстоящий бой Уайлдер – Фьюри. Он раскрыл, что в первом бою не отдавал свое предпочтение Уайлдеру. Об этом он рассказал российскому телеканалу.

"По поводу второго боя Уайлдер - Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера", – поделился украинский боксер.

"Это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке. Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит – это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс", – добавил Александр Усик.

Отметим, их первый бой завершился вничью. Реванш против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри состоится 22 февраля. По киевскому времени бой пройдет 23 февраля в 06:00 утра в воскресенье.

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