Глава промоутерської компанії Едді Хирн заявив, що команди Олександра Усика і Дерека Чісори зараз чекають офіційного оголошення бою, яке може відбутися зовсім скоро

Промоутер також зробив прогноз на майбутній поєдинок.

«Ми знаємо, що Усик – геній, але він піднявся до великих хлопців. Чісора зараз знаходиться у відмінній формі. У передостанньому бою Дерек «зрубав» Артура Шпильку. Він влаштує Усику бомбардування. Олександр може перебоксувати Чісору, його ноги занадто гарні для Дерека. Втім, Чісора здатний притиснутися до нього, накидати розмашистих ударів по голові і попрацювати на ближній дистанції. Ми схрестили пальці в надії, що скоро відбудеться анонс бою Усик - Чісора», - заявив Хирн, цитує SkySports.

Нещодавно ми писали, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа висловився про поєдинок Усик-Чісора.

Британець вважає, що Чісора може доставити багато проблем українцю.

«Нещодавно я спарингував з Дереком, і був на його останніх поєдинках. Той Чісора, якого я бачив може задати Усику проблем. Під час спарингу з ним, я зрозумів, що хлопець досить сильний. Я віддаю належне Ділліану Уайту, який зміг його контролювати 12 раундів. Щоб контролювати хід бою з Чісорою потрібно багато рухатися. Усик із важкої ваги і у нього гарні ноги і швидкість. Якщо Чісора не відчує загрози від Усика, то Олександр зіткнеться з проблемами. Усик один з кращих боксерів нашого покоління, яких бачив світ. У бою з Чісорою – шанси 50 на 50. Ось чому цей бій покаже телеканал Sky. Люди хочуть побачити видовище», - заявив Джошуа телеканалу Sky Sports.