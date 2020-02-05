Глава промоутерской компании Эдди Хирн заявил, что команды Александра Усика и Дерека Чисоры сейчас ждут официального объявления боя, которое может состоятся совсем скоро

Промоутер также сделал прогноз на предстоящий поединок.

«Мы знаем, что Усик – гений, но он поднялся к большим парням. Чисора сейчас находится в отличной форме. В предпоследнем бою Дерек «срубил» Артура Шпильку. Он устроит Усику бомбардировку. Александр может перебоксировать Чисору, его ноги слишком хороши для Дерека. Впрочем, Чисора способен прижаться к нему, набросать размашистых ударов по голове и поработать на ближней дистанции. Мы скрестили пальцы в надежде, что скоро состоится анонс боя Усик - Чисора», - заявил Хирн, цитирует SkySports.

Недавно мы писали, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался о поединке Усик-Чисора.

Британец считает, что Чисора может доставить много проблем украинцу.

«Недавно я спарринговал с Дереком, и был на его последних поединках. Тот Чисора, которого я видел может задать Усику проблем. Во время спарринга с ним, я понял, что парень достаточно силен. Я отдаю должное Диллиану Уайту, который смог его контролировать 12 раундов. Чтобы контролировать ход боя с Чисорой нужно много двигаться. Усик из тяжелого веса и у него хорошие ноги и скорость. Если Чисора не почувствует угрозы от Усика, то Александр столкнется с проблемами. Усик один из лучших боксеров нашего поколения, которых видел мир. В бою с Чисорой – шансы 50 на 50. Вот почему этот бой покажет телеканал Sky. Люди хотят увидеть зрелище», - заявил Джошуа телеканалу Sky Sports.