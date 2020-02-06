Український боксер Олександр Усик влаштував в мережі перепалку з учасником АТО Леонідом Остальцевим після того, як той назвав боксера "мавпою"



"Нас оточують не тільки Ломаченки, Усики, Портнови, Богдани... та інші іже з ними мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається в країні, які не бояться називати речі своїми іменами, і при всьому цьому чесно заявляють, що я - українець, і я цим пишаюся", - заявив Леонід Остальцев в Youtube.

У свою чергу, Усик опублікував в Instagram відповідь на нападки віршем, в якому Остальцева назвав "ослом" і "ковбоєм", але тут же попросив не ображатися.

До слова, український боксер Олександр Усик грізно звернувся до фанатів, які його критикують.

Спортсмен заявив, що готовий зустрітися з хейтерами, щоб особисто вислухати невтішні слова в свою адресу.

"Друзі, злі, які мені пишуть якусь шляпу. Мене це не зачіпає і не дратує. Тим більше, це не змінить мою думку, яка у мене устоялося протягом довгого часу мого життя. Від того, що ви будете мене обзивати або писати якісь гидоти, я не стану краще або гірше. Давайте домовимося: якщо у вас є до мене якісь претензії, ми зберемося, і всі бажаючі, які хочуть сказати мені те, що про мене думають, зроблять це в обличчя. Це ж набагато приємніше, ніж писати якусь х*рню", – сказав Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram.