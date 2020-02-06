Украинский боксер Александр Усик устроил в сети перепалку с участником АТО Леонидом Остальцевым после того, как тот назвал боксера "обезьяной"



"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы... и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я - украинец, и я этим горжусь", - заявил Леонид Остальцев в Youtube.

В свою очередь, Усик опубликовал в Instagram ответ на нападки стихом, в котором Остальцева назвал "ослом" и "ковбоем", но тут же попросил не обижаться.

К слово, украинский боксер Александр Усик грозно обратился к фанатам, которые его критикуют.

Спортсмен заявил, что готов встретится с хейтерами, чтобы лично выслушать нелестные слова в свой адрес.

"Друзья, злые, которые мне пишут какую-то шляпу. Меня это не задевает и не злит. Тем более, это не изменит мое мнение, которое у меня устоялось на протяжении долгого времени моей жизни. От того, что вы будете меня обзывать или писать какие-то гадости, я не стану лучше или хуже. Давайте договоримся: если у вас есть ко мне какие-то претензии, мы соберемся, и все желающие, которые хотят сказать мне то, что обо мне думают, сделают это в лицо. Это же намного приятнее, чем писать какую-то х*рню", – сказал Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.