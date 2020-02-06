Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян, який побив росіянина Сергія Воробйова, зізнався, що був здивований суддівськими записками
Один з суддів віддав перемогу його супернику, а ще один нарахував мінімальну перевагу Карена. І лише третій з арбітрів зафіксував переконливу перемогу українця.
"Домашнє суддівство очікували, тим більше Воробйов подаючий надії проспект, ще й у головному бою вечора. У момент оголошення рахунку останнього судді, я навіть злякався що мені не віддадуть перемогу", – сказав Карен для Luckypunchnet.
Нагадаємо, що 23-річний український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Карен Чухаджян знизив статус росіянина Сергія Воробйова.
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Карен Чухаджян завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBA.
Так, після першого раунду, який завершився майже рівним рахунком у обох супротивників, Карен забрав ініціативу. Він успішно перехоплював атаки і працював під першим номером, вражаючи Воробйова серіями ударів.
Скоро з'ясувалося, що крім налагодженого джеба в арсеналі Сергія немає примітних козирів, і поєдинок все більше скидався на односторонній декласс.
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