Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян, який побив росіянина Сергія Воробйова, зізнався, що був здивований суддівськими записками

Один з суддів віддав перемогу його супернику, а ще один нарахував мінімальну перевагу Карена. І лише третій з арбітрів зафіксував переконливу перемогу українця.

"Домашнє суддівство очікували, тим більше Воробйов подаючий надії проспект, ще й у головному бою вечора. У момент оголошення рахунку останнього судді, я навіть злякався що мені не віддадуть перемогу", – сказав Карен для Luckypunchnet.

Нагадаємо, що 23-річний український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Карен Чухаджян знизив статус росіянина Сергія Воробйова.

Карен Чухаджян завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBA.

Так, після першого раунду, який завершився майже рівним рахунком у обох супротивників, Карен забрав ініціативу. Він успішно перехоплював атаки і працював під першим номером, вражаючи Воробйова серіями ударів.

Скоро з'ясувалося, що крім налагодженого джеба в арсеналі Сергія немає примітних козирів, і поєдинок все більше скидався на односторонній декласс.

Як повідомляла Politeka, українець готовий повторити подвиг Усика під Всесвітньої боксерської суперсерії: "Я мрію...".

Також ми писали, що невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим: "Зробимо це!".

Раніше Politeka повідомляла, що Усик на камеру гнівно "утоптав" критиків: "Давайте домовимося ...".