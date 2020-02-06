Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян, который побил россиянина Сергея Воробьева, признался, что был удивлен судейским запискам

Один из судей отдал победу его сопернику, а еще один насчитал минимальное преимущество Карена. И лишь третий из арбитров зафиксировал убедительную победу украинца.

"Домашнее судейство ожидали, тем более Воробьев подающий надежды проспект, еще и в главном бою вечера. В момент объявления счета последнего судьи, я даже испугался что мне не отдадут победу", – сказал Карен для Luckypunchnet.

Напомним, что 23-летний украинский полусредневес (до 66,7 кг) Карен Чухаджян понизил статус россиянина Сергея Воробьёва.

Карен Чухаджян завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA.

Так, после первого раунда, который завершился почти равным счетом у обоих противников, Карен забрал инициативу и в дальнейшем только раззадоривался. Он успешно перехватывал атаки и работал под первым номером, поражая Воробьёва сериями ударов.

Скоро выяснилось, что кроме отлаженного джеба в арсенале Сергея нет примечательных козырей, и поединок всё больше походил на односторонний декласс.

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