Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян, который побил россиянина Сергея Воробьева, признался, что был удивлен судейским запискам
Один из судей отдал победу его сопернику, а еще один насчитал минимальное преимущество Карена. И лишь третий из арбитров зафиксировал убедительную победу украинца.
"Домашнее судейство ожидали, тем более Воробьев подающий надежды проспект, еще и в главном бою вечера. В момент объявления счета последнего судьи, я даже испугался что мне не отдадут победу", – сказал Карен для Luckypunchnet.
Напомним, что 23-летний украинский полусредневес (до 66,7 кг) Карен Чухаджян понизил статус россиянина Сергея Воробьёва.
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Карен Чухаджян завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA.
Так, после первого раунда, который завершился почти равным счетом у обоих противников, Карен забрал инициативу и в дальнейшем только раззадоривался. Он успешно перехватывал атаки и работал под первым номером, поражая Воробьёва сериями ударов.
Скоро выяснилось, что кроме отлаженного джеба в арсенале Сергея нет примечательных козырей, и поединок всё больше походил на односторонний декласс.
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