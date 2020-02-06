Український боксер Олександр Усик викликав бурю негативу своєю відповіддю ветерану АТО Леоніду Остальцеву, який назвав боксера мавпою

Так, українець на своїй сторінці в Instagram опублікував вірш, в якому висміяв Остальцева, обізвавши його ослом і боягузом.

У коментарях користувачі мережі вказали боксеру на багато орфографічних і граматичних помилок і порадили йому не ганьбити країну.

"Саня, а слабо піти зі зброєю захищати Україну, як той, про кого ти безграмотні пасквілі пишеш?", "Що за тупа примовка? Хто її написав? Невже сам Усик?", "Критична втрата землі під ногами", "Усик, не ганьби прапор України, біжи в Ростов", – пишуть користувачі соцмережі.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик влаштував в мережі перепалку з учасником АТО Леонідом Остальцевым після того, як той назвав боксера "мавпою"



"Нас оточують не тільки Ломаченки, Усики, Портнови, Богдани... та інші іже з ними мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається в країні, які не бояться називати речі своїми іменами, і при всьому цьому чесно заявляють, що я - українець, і я цим пишаюся", - заявив Леонід Остальцев в Youtube.

У свою чергу, Усик опублікував в Instagram відповідь на нападки віршем, в якому Остальцева назвав "ослом" і "ковбоєм", але тут же попросив не ображатися.