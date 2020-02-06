Украинский боксер Александр Усик вызвал бурю негатива своим ответом ветерану АТО Леониду Остальцеву, который назвал боксера обезьяной

Так, украинец на своей странице в Instagram опубликовал стих, в котором высмеял Остальцева, обозвав его ослом и трусом.

В комментариях пользователи сети указали боксеру на множество орфографических и грамматических ошибок и посоветовали ему не позорить страну.

"Саня, а слабо пойти с оружием защищать Украину, как тот, о ком ты безграмотные пасквили пишешь?", "Что за тупая речевка? Кто ее написал? Неужели сам Усик?", "Критична потеря земли под ногами", "Усик, не позорь флаг Украины, беги в Ростов", – пишут пользователи соцсети.

Напомним, украинский боксер Александр Усик устроил в сети перепалку с участником АТО Леонидом Остальцевым после того, как тот назвал боксера "обезьяной".



"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы... и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я - украинец, и я этим горжусь", - заявил Леонид Остальцев в Youtube.

В свою очередь, Усик опубликовал в Instagram ответ на нападки стихом, в котором Остальцева назвал "ослом" и "ковбоем", но тут же попросил не обижаться.