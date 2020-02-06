Канадський супертяж Колін Сангстер здобув яскраву перемогу

У поєдинку проти 33-річного американця Ендрю Кейс-Аллана, чия вага складає приблизно 186 кілограмів, Колін потрапив у нокдаун, але зміг "повернутися в лад" і кардинально змінити хід бою.

У другому раунді 42-річний Сангстер одним ударом "загасив" суперника.

Раніше ми писали, що найкращий нокаут в кар'єрі Ломаченко показали в мережі.

Володар поясів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) протягом своєї професійної кар'єри оформив 10 дострокових перемог, але більшість боїв закінчувалися або зняттям суперників, або баді-панчами.

Але є один нокаут, який стоїть осібно – краще завершення бою від українця.

Це був п'ятий раунд поєдинку проти Романа Мартінеса (30-4-3, 18 КО), дебюту Ломаченко в другій напівлегкій вазі. На кону зустрічі стояв пояс WBO і він, звичайно ж, поїхав в Аккерман.

Нокаут, який був настільки крутим, що українець не став стримувати себе і крутнув заднє сальто відразу ж після відліку рефері.