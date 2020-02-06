Канадский супертяжеловес Колин Сангстер получил яркую победу

В поединке против 33-летнего американца Эндрю Кейс-Аллана, чей вес составляет примерно 186 килограммов, Колин попал в нокдаун, но смог "вернуться в строй" и кардинально изменить ход боя.

Во втором раунде 42-летний Сангстер одним ударом "потушил" соперника.

Ранее мы писали, что лучший нокаут в карьере Ломаченко показали в сети.

Обладатель поясов WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в течение своей профессиональной карьеры оформил 10 досрочных побед, но большинство боев заканчивались либо снятием соперников, либо бади-панчами.

Но есть один нокаут, который стоит особняком – лучшее завершения боя от украинца.

Это был пятый раунд поединка против Романа Мартинеса (30-4-3, 18 КО), дебюта Ломаченко во втором полулегком весе. На кону встречи стоял пояс WBO и он, конечно же, уехал в Аккерман.

Нокаут, который был настолько крутым, что украинец не стал сдерживать себя и крутанул заднее сальто сразу же после отсчета рефери.