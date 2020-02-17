Український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою

Знаменитий український боксер буде битися з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.

Фото зі свого нещодавнього тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Крім того ми писали, що перспективний хорватський боксер кинув виклик Усику. Інтернаціональний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Філіп Хрговіч висловився про Олександра Усика та його перспективи в «королівському дивізіоні.

«Я вважаю Усика великим боксером, але він маленький для хевивейту. Тут боксери важче на 20-30 кг. Я вважаю, що він дав би бій Джошуа, але Ентоні дуже потужний. Він нокаутував би Усика. Що стосується мого поєдинку проти Олександра, то я размажу його. Пробач, мужик», – наводить слова Хрговича портал Трибуна.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа висловився про поєдинок Усик-Чісора.

Британець вважає, що Чісора може доставити багато проблем українцю. Він заявив, що недавно спарингував з Дереком, і був на його останніх поєдинках.

Від зазначив, що Чісора може задати Усику проблем, тому що він досить сильний.

Щоб контролювати хід бою з Чісорою потрібно багато рухатися. Усик із важкої ваги і у нього гарні ноги і швидкість. Якщо Чісора не відчує загрози від Усика, то Олександр зіткнеться з проблемами. Усик один з кращих боксерів нашого покоління, яких бачив світ. Джошуа дав прогноз на бій Усика з Чісорою – шанси 50 на 50.