Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице вInstagram.

Кроме того мы писали, что перспективный хорватский боксер бросил вызов Усику. Интернациональный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Филип Хргович высказался об Александре Усике и его перспективах в «королевском дивизионе.

«Я считаю Усика великим боксером, но он маленький для хэвивейта. Здесь боксеры тяжелее на 20-30 кг. Я считаю, что он дал бы бой Джошуа, но Энтони слишком мощный. Он нокаутировал бы Усика. Что касается моего поединка против Александра, то я размажу его. Прости, мужик», – приводит слова Хрговича портал Трибуна.

Ранее мы писали, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался о поединке Усик-Чисора.

Британец считает, что Чисора может доставить много проблем украинцу. Он заявил что недавно спарринговал с Дереком, и был на его последних поединках.

От отметил, что Чисора может задать Усику проблем, потому что он достаточно силен.

Чтобы контролировать ход боя с Чисорой нужно много двигаться. Усик из тяжелого веса и у него хорошие ноги и скорость. Если Чисора не почувствует угрозы от Усика, то Александр столкнется с проблемами. Усик один из лучших боксеров нашего поколения, которых видел мир. Джошуа дал прогноз на бой Усика с Чисорой – шансы 50 на 50.