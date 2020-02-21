Український боксер Олександр Усик готується до нового бою

В Instagram з'явилося відео, на якому Усик у рожевій футболці зі своїм прізвищем піднімає важкі ваги. Про це повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Чекаємо повернення. Усик активно готується до наступного бою 💪 Українець, нагадаємо, повинен повернутися в ринг в кінці весни», – підписали відео в мережі.

В коментарях українці спитали, хто тренує його в залі: «Хто там у синіх штанях Анатолій Миколайович?».

На опублікованих кадрых Олександр Усик піднімає важкі гирі над головою. На його футболці можна розгледіти напис: «Усик: тільки перший і кращий стане зіркою» .

Нагадаємо, днями Усик відправився на батьківщину в Сімферополь. Українець перетнув кордон окупованого острова на автомобілі.

У своєму Instagram Усик він розмістив коротке відео, де він їздить по вулицях міста. У підписі до відео він заявив "Сімферополь. Україна".

До речі, свій поки останній бій Усик провів в трусах з написом "Сімферополь" і "Україна".

Крім того, ми писали, що український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку проти 36-річного британського бійця Дерека Чісори. Український суперважкоатлет Олександр Усик часто публікує фото зі своїх тренувань і радує шанувальників.

Новий поєдинок Усика з Чісорою відбудеться вже 23-го травня.

В коментарях до фото шанувальники підтримують українця і бажають перемоги.

Нещодавно ми писали, що букмекери змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Кульовим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.