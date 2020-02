View this post on Instagram

@sergiy.derevyanchenko вернулся к боксёрским тренировкам в США 👊 Украинец, напомним, следующий поединок может провести против @futureofboxing 💪 #украинскийбокс #деревянченко #лакипанчнет #ukrainianboxing #derevyanchenko #luckypunchnet