Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко повернувся до тренувань

Після поразки в своєму останньому бою за вакантні пояси IBF і IBO проти Геннадія Головкіна, українець почав готуватися до наступного поєдинку в США.

Відеоролик з'явився в Інстаграмі.

До речі, український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко незабаром може провести третій бій за звання чемпіона світу.

Як повідомляє інсайдер Майк Коппинджер, поєдинок з українцем може провести володар поясу WBC Джермалл Чарло.

Раніше ми писали, що знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко епічно прокоментував бій з казахстанським чемпіоном Геннадієм Головкіним.

Поєдинок нашого середньоваговики з GGG відбувся 6 жовтня і завершився спірною перемогою казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В інтерв'ю YouTube-шоу українець їдко прокоментував питання про синці на обличчі.

"У мене ще не відійшли повністю синці на обличчі? Ні, це я подбухнув. Вже місяць… не може ніяк зійти. І все спихають на бій: це ще не минуло. Хто не курить і не п'є, результату не дає", – сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, раніше освистаний Головкін терміново звернувся до Дерев'янченко після сумнівної перемоги.

Як повідомляла Politeka, Дерев'янченко вибрав собі двох топ-суперників, плани розкриті.

Також Politeka писала, що Дерев'янченко сколихнув весь світ заявою після бою, розгорається скандал.