Украинский средневес Сергей Деревянченко вернулся к тренировкам
После поражения в своем последнем бою за вакантные пояса IBF и IBO против Геннадия Головкина, украинец начал готовиться к следующему поединку в США.
Видеоролик появился в Инстаграме.
К слову, украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко вскоре может провести третий бой за звание чемпиона мира.
Ранее мы писали, что знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко эпично прокомментировал бой с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным.
Поединок нашего средневеса с GGG состоялся 6 октября и завершился спорной победой казаха – 114−113, 115−112, 115−112.
В интервью YouTube-шоу украинец едко прокомментировал вопрос о синяках на лице.
"У меня еще не отошли полностью синяки на лице? Нет, это я подбухнул. Уже месяц… И не может никак сойти. И все спихивают на бой: это еще не прошло. Кто не курит и не пьет, результата не дает", – сказал Деревянченко.
Напомним, ранее освистанный Головкин срочно обратился к Деревянченко после сомнительной победы.
Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.
Также Politeka писала, что Деревянченко всколыхнул весь мир заявлением после боя, разгорается скандал.