Украинский средневес Сергей Деревянченко вернулся к тренировкам

После поражения в своем последнем бою за вакантные пояса IBF и IBO против Геннадия Головкина, украинец начал готовиться к следующему поединку в США.

Видеоролик появился в Инстаграме.

К слову, украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко вскоре может провести третий бой за звание чемпиона мира.

Как сообщает инсайдер Майк Коппинджер, поединок с украинцем может провести обладатель пояса WBC Джермалл Чарло.

Ранее мы писали, что знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко эпично прокомментировал бой с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным.

Поединок нашего средневеса с GGG состоялся 6 октября и завершился спорной победой казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В интервью YouTube-шоу украинец едко прокомментировал вопрос о синяках на лице.

"У меня еще не отошли полностью синяки на лице? Нет, это я подбухнул. Уже месяц… И не может никак сойти. И все спихивают на бой: это еще не прошло. Кто не курит и не пьет, результата не дает", – сказал Деревянченко.

Напомним, ранее освистанный Головкин срочно обратился к Деревянченко после сомнительной победы.

Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.

Также Politeka писала, что Деревянченко всколыхнул весь мир заявлением после боя, разгорается скандал.