Два поєдинки за участю Віталія та Володимира Кличків увійшли в топ-25 найкращих поєдинків в історії надважкої ваги

Бій Віталія з Ленноксом Льюїсом, який відбувся у 2003 році, зайняв 13-е місце. А поєдинок Володимира з Ентоні Джошуа, який пройшов у 2017 році, знаходиться на 10-му місці рейтингу.

Топ-25 боїв в історії суперважкої ваги:

1. Muhammad Ali vs. Joe Frazier (1975)

2. Joe Frazier vs. Muhammad Ali (1971)

3. Rocky Marciano vs. Jersey Joe Walcott (1952)

4. Jack Dempsey vs. Luis Firpo (1923)

5. Larry Holmes vs. Ken Norton (1978)

6. Riddick Bowe vs. Evander Holyfield (1992)

7. George Foreman vs. Ron Lyle (1976)

8. Joe Louis vs. Billy Conn (1941)

9. Muhammad Ali vs. George Foreman (1974)

10. Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko (2017)

11. Max Schmeling vs. Joe Louis (1936)

12. Floyd Patterson vs. Ingemar Johansson (1961)

13. Lennox Lewis vs. Vitali Klitschko (2003)

14. James Braddock vs. Max Baer (1935)

15. Michael Moorer vs. Bert Cooper (1992)

16. Rocky Marciano vs. Ezzard Charles (1954)

17. Buster Douglas vs. Mike Tyson (1990)

18. Ike Ibeabuchi vs. David Tua (1997)

19. Deontay Wilder vs. Tyson Fury (2018)

20. George Foreman vs. Michael Moorer (1994)

21. Joe Frazier vs. Jerry Quarry (1969)

22. Evander Holyfield vs. Mike Tyson (1996)

23. Derrick Jefferson vs. Maurice Harris (1999)

24. Evander Holyfield vs. Michael Dokes (1989)

25. Cassius Clay vs. Sonny Liston (1964)

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу Володимир Кличко знову висловив бачення свого можливого повернення на ринг.

"Я не повернуся на ринг як конкурентоспроможний боксер, який буде мати свій тренувальний табір і битися з декількома суперниками. Мені не хочеться цього робити, я зараз живу іншим життям і не маю на це часу. Хоча я тренуюся щодня, а також беру участь у спарингах.

Я відчуваю, що в мені все ще щось є. Але, зрештою, я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися на ринг. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не вживаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки", - заявив Кличко.

Зараз він підтримує себе у формі і тримає в голові рекорд легендарного американського боксера Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії.

