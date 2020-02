Два поединка с участием Виталия и Владимира Кличко вошли в топ-25 лучших поединков в истории супертяжелого веса

Ою этом сообщают журналисты Cleveland.com

Бой Виталия с Ленноксом Льюисом, состоявшийся в 2003 году, занял 13-е место. А поединок Владимира с Энтони Джошуа, прошедший в 2017 году, находится на 10-м месте рейтинга.

Топ-25 боев в истории супертяжелого веса:

1. Muhammad Ali vs. Joe Frazier (1975)

2. Joe Frazier vs. Muhammad Ali (1971)

3. Rocky Marciano vs. Jersey Joe Walcott (1952)

4. Jack Dempsey vs. Luis Firpo (1923)

5. Larry Holmes vs. Ken Norton (1978)

6. Riddick Bowe vs. Evander Holyfield (1992)

7. George Foreman vs. Ron Lyle (1976)

8. Joe Louis vs. Billy Conn (1941)

9. Muhammad Ali vs. George Foreman (1974)

10. Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko (2017)

11. Max Schmeling vs. Joe Louis (1936)

12. Floyd Patterson vs. Ingemar Johansson (1961)

13. Lennox Lewis vs. Vitali Klitschko (2003)

14. James Braddock vs. Max Baer (1935)

15. Michael Moorer vs. Bert Cooper (1992)

16. Rocky Marciano vs. Ezzard Charles (1954)

17. Buster Douglas vs. Mike Tyson (1990)

18. Ike Ibeabuchi vs. David Tua (1997)

19. Deontay Wilder vs. Tyson Fury (2018)

20. George Foreman vs. Michael Moorer (1994)

21. Joe Frazier vs. Jerry Quarry (1969)

22. Evander Holyfield vs. Mike Tyson (1996)

23. Derrick Jefferson vs. Maurice Harris (1999)

24. Evander Holyfield vs. Michael Dokes (1989)

25. Cassius Clay vs. Sonny Liston (1964)

Недавно мы писали, что экс-чемпион мира Владимир Кличко вновь высказал видение своего возможного возвращения на ринг.

"Я не вернусь на ринг как конкурентоспособный боксер, который будет иметь свой тренировочный лагерь и драться с несколькими соперниками. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью и не имею на это времени. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах.

Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но, в конце концов, я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться на ринг. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки", - заявил Кличко.

Сейчас он поддерживает себя в форме и держит в голове рекорд легендарного американского боксера Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.